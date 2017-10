Obstacle Run 040FIT! gaat van start

Op de foto: De eerste editei van de Obstacle Run in april dit jaar bleek een groot succes. Zo'n vierhonderd mensen deden toen mee aan het evenement van sportschool 040FIT!

Tijgeren en klauteren onder, door en over hindernissen in en rondom recreatieplas De Langspier aan de Molenwijkseweg: deelnemers kunnen zondagochtend 1 oktober hun borst natmaken. Sportschool 040FIT! houdt dan namelijk de tweede Obstacle Run van dit jaar.

Na een succesvolle eerste editie op Tweede Paasdag, toen zo'n vierhonderd deelnemers door het parcours ploegden, rekent de sportschool deze editie weer op honderden deelnemers. Zij kunnen kiezen uit een parcours van 3,5, 7 of 10,5 kilometer. Het eerste deel van de deelnemers begint om 09.15 uur, het tweede deel om 13.15 uur.

Bovendien is in deze opzet gekozen om enkele nieuwe onderdelen toe te voegen zodat ook kinderen en personeelsleden van bedrijven kunnen deelnemen: de Brabants Centrum Family Run (10.45 uur), 040FIT! Family Run (11.15 uur) en de Bedrijven Run (12.00 uur). ,,Dit evenement is voor iedereen geschikt; ook mensen die doorgaans niet zo sportief aangelegd zijn", zei Ralph Zomer van 040FIT! in Brabants Centrum van donderdag 7 september. ,,Het gaat namelijk om de gezelligheid én de samenwerking met elkaar. Sommige uitdagingen in het parcours kun je namelijk niet voltooien zonder de hulp van een ander."

Tijdens de Obstacle Run klinkt live muziek vanaf het paviljoen van De Langspier. Daar kunnen mensen ook genieten van een hapje en drankje. (Archieffoto: Hans Verberk).