Noodlanding sportvliegtuigje in buitengebied Esch - Haaren

Op de foto: Zicht op de crashlocatie aan de Broeksteeg in het buitengebied tussen Esch en Haaren. (Foto: Pål Jansen).

UPDATE - In het buitengebied tussen Esch en Haaren heeft donderdagochtend een sportvliegtuigje een noodlanding gemaakt. Er zijn geen gewonden. Beide inzittenden maken het goed en hebben zelf de Luchtverkeersleiding benaderd toen hun toestel in problemen kwam.

De hulpdiensten in de regio Boxtel-Haaren zijn donderdagochtend kort na half twaalf massaal uitgerukt. Het sportvliegtuigje is terechtgekomen in een weiland nabij de Broeksteeg op het grondgebied van de gemeente Haaren en is flink beschadigd. De hulpdiensten zijn op grote schaal aanwezig. Bij de crash zouden twee personen betrokken zijn geweest. Ze waren goed aanspreekbaar.

Het landingsgestel van het vliegtuig is kapot, het toestel heeft volgens sporen in het weiland een lange buikschuiver gemaakt. Volgens Omroep Brabant gaat het om een Diamond DA40 Diamond Star dat rond negen uur was opgestegen op Eindhoven Airport.

Op Flightradar zou te zien zijn dat het toestel rond 's-Hertogenbosch heeft gecirkeld en vervolgens neerkwam in het weiland nabij natuurgebied Helvoirts Broek.

