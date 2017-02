Nominatie Stijlprijs voor Herenboeren

Op de foto: Geert van der Bruggen (rechts) gaf woensdag 8 februari uitleg over voedselcoöperatie Herenboeren Wilhelminapark aan scholieren van het Jacob-Roelandslyceum. (Foto: Peter de Koning).

Voedselcoöperatie Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel is een van de achttien genomineerden voor de Brabantse Stijlprijs. Daarvoor werden uit 82 projecten uit 45 Brabantse gemeenten ingezonden. Uit Boxtel werden ook graffiti-atelier Street Art Centre en Dommelbimd aangemeld; deze zijn niet genomineerd.

In maart bezoeken de juryleden alle initiatieven voor een rondleiding en gesprek met betrokkenen. Medio april wordt duidelijk welke drie tot vijf finalisten strijden om de jury- en de publieksprijs. De nominaties passen volgens de vakjury het best bij de beoordelingscriteria, zoals vermeld in het reglement voor de Stijlprijs. Alle genomineerde projecten zijn zichtbaar op de kaart op www.debrabantsestijlprijs2017.nl. De vakjury is onder de indruk van het aantal inzendingen, de betrokkenheid van inwoners en de kwaliteit van de projecten.

Juryvoorzitter Erik van Merrienboer (als lid van het college van Gedeputeerde Staten belast met de portefeuille Ruimte) is verrast door de variatie aan projecten en het grote aantal burgerinitiatieven: ,,Het is schatgraven in eigen tuin. De inzendingen laten op uiteenlopende manieren zien hoe liefde voor de plek, ontwikkeling in de tijd, gemeenschapszin en verbeeldingskracht identiteit geven aan een plek waar mensen trots op zijn. Soms grote projecten met veel bekendheid, maar vaak ook verrassende locaties en onbekende plekken. Daarmee is de tweede editie van de Stijlprijs nu al geslaagd."

De provincie organiseert de Brabantse Stijlprijs om de twee à drie jaar om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving op de agenda te houden en het gesprek te blijven voeren over een mooie, bruikbare en duurzame leefomgeving. In deze regio zijn ook de waterkrachtcentrale Dommelstroom en de natuurspeeltuin in Sint-Michielsgestel genomineerd.