Nieuwe theaterproductie: 'Witte Geit'

De acteurs en actrices die de rockopera Jesus Christ in Concert dit jaar tot en klinkend succes maakten, werken aan een nieuwe theaterproductie. Op 16, 17 en 18 juni 2017 staan ze in de aula van het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel met de voorstelling 'Witte Geit', een lokale variant op de comedyserie 't Vrije Schaep. Onder leiding van muzikant Dave Hanhart en regisseur Lieke Faber wordt elke woensdag enthousiast aan het drieluik gewerkt.

De bijna twintig leden van de cast van Jesus Christ in Concert repeteren in De Hartslag, het parochiezaaltje achter de pastorie van de voormalige Heilig Hartkerk. Daar leggen ze de basis voor een avondvullend liedjesprogramma dat een knipoog is naar 't Vrije Schaep, een reeks dolkomische afleveringen die het leven op een camping aan zee laten zien. Veel liedjes uit 't Vrije Schaep zullen ook in 'Witte Geit' te horen zijn, maar onder leiding van muzikaal leider Hanhart uit Tilburg wordt ook gewerkt aan een vijftal nieuwe composities.

Hanhart lanceerde het plan om een Boxtelse variant op 't Vrije Schaep te maken. ,,Ik ben een groot fan van 't Vrije Schaep, dat voortborduurt op 't Schaep met de 5 poten', een eerder uitgezonden comedyserie die uitmunt in komische sketches en vooral prachtige en hele vrolijke liedjes. De serie 't Vrije Schaep is geweldig en leent zich voor een lokale productie." De muzikaal leider is tevreden over de vorderingen die de groep, inmiddels omgedoopt tot 'Out of the Box', maakt.

SPONSORING

Een uniek element in de voorstelling 'Witte Geit' wordt de sponsoring, die de productie financieel mogelijk moet maken. Met muzikaal leider Hanhart heeft regisseur Faber bedacht dat sponsors een plekje in de voorstelling kunnen krijgen. ,,Iedereen kent het fenomeen 'product placement' in bijvoorbeeld films of tv-series. Ik geloof niet dat het eerder in een lokale theaterproductie is voorgekomen", lacht Faber.

Ze heeft het plan opgevat om alle sponsors die zich melden en bereid zijn bij te dragen aan de totstandkoming van de productie, op te nemen in 'Witte Geit'. ,,Op een ludieke manier wordt de naam van een bedrijf, een instelling of een particulier in de tekst of het toneelspel verwerkt en dat gaan we op een zodanige manier doen dat het heel herkenbaar wordt."

Bedrijven, instellingen of particulieren die willen bijdragen aan Witte Geit en een plekje willen 'veroveren' in de voorstelling die in 2017 driemaal te zien is in Boxtel, kunnen een e-mail sturen naar regisseur Lieke Faber, liekefaber@outlook.com.

