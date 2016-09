Nieuw wegdek Baandervrouwenlaan

Op de foto: Aannemingsbedrijf Jan van den Boomen uit Liempde is deze week gestart met vernieuwing van het wegdek in het laatste deel van de Baanderherenweg. (Foto: Peter de Koning).

Twee jaar nadat het grootste deel van de Baandervrouwenlaan opnieuw werd ingericht, gaat ook het laatste deel van het wegdek op de schop. Deze week zijn in opdracht van de gemeente Boxtel de klinkers verwijderd tussen de Parkweg en de Poolsestraat. Medio oktober gaat de Liempdse aannemer Jan van den Boomen aan de slag op het laatste deel tot aan de Bosscheweg.

Bij reconstructie van de Baandervrouwenlaan in 2014 werd het deel vanaf de Parkweg uiteindelijk niet in de plannen opgenomen. Bij die eerdere werkzaamheden werd ook de riolering vernieuwd, maar dat is op het wegvak dat nu onder handen wordt genomen niet nodig, meldt projectleider Peter van den Oetelaar van de gemeente Boxtel. ,,We volstaan met de vernieuwing van de bestrating. De klinkers worden vervangen door nieuwe betonstenen. Bovendien worden de fietsstroken verbreed. De verkeersremmer keert ook weer terug." De eikenbomen in de berm zijn ingepakt om beschadiging te voorkomen.