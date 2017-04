Nieuw: festival Boxrock in B - Town

Op de foto: BoxRuba, hier tijdens Boer zoekt Band van vorig jaar, treedt zaterdag 22 april op tijdens de eerste editie van Boxrock. Het festival in jongerencentrum B-Town gaat om 19.30 uur van start; een halfuur eerder gaan de deuren open. (Foto: Peter de Koning).

Jongerencentrum B-Town aan de Baroniestraat vormt zaterdag 22 april vanaf 19.30 uur het decor voor het nieuwe evenement Boxrock. Tijdens dit kleine festival kan het publiek op één avond kennismaken met verschillende bands die Boxtel te bieden heeft. Zowel in de grote zaal van B-Town als het café van het jongerencentrum staan artiesten gepland.

Big Lake Tiny, een alt-pop-country band waarvan de bekende Boxtelse drummer Michel Geelen deel uitmaakt, trapt af om 20.00 uur. Na een jaar songteksten schrijven, repeteren en enkele optredens, dook de band onlangs de studio in. Een EP met vijf nummers verschijnt dit jaar. Vervolgens is het een uur later de beurt aan Premium, de vijfkoppige band die grotendeels uit Boxtelaren bestaat en repeteert in Liempde. Premium speelt vooral songs uit de grunge- en rockbeweging uit het begin van de jaren negentig.

Barabas, dat onder aanvoering van Sander Blom is ontstaan uit de Boxtelse band Fahrenheit Twins, brengt om 22.00 uur Nederlandstalige indie folk ten gehore. Het debuutalbum 'Blauw Verzet', voor de liefhebber van bands als Elbow, The National en Mumford & Sons, verschijnt ergens dit jaar. De bekende indierockband BoxRuba, die bekend staat om zijn energieke liveshows en medio 2015 aan populariteit won met de rockversie van 'Lean On' van Major Lazer, sluit Boxrock af.

In het café van B-Town worden veelal akoestische optredens opgevoerd tijdens Boxrock. De organisatie zocht contact met Kornelis Lievense van Muzebox Cultuureducatie Boxtel en hij zorgde voor jong lokaal talent: Judith Kruidenier, Carmen Swinkels, Jules Heesbeen, Bruno Rats, Pim Lavaleije, Max Denteneer en Max Breuer. De bekende Boxtelse singer-songwriter Dennis Wels sluit samen met drummer Richard Schuurs de sessies in het B-Town-café af.

De toegangsprijs bedraagt 2 euro.