Nieuw asfalt voor Dr. De Brouwerlaan

Het parkeerterrein nabij de Vorsenpoel is klaar en het vrijliggende fietspad op de Dr. De Brouwerlaan is gereed. Dinsdag werd de deklaag, de laatste laag asfalt, aangebracht op het knooppunt in Boxtel-Oost. Het zijn de laatste werkzaamheden van het herinrichtingsproject dat in mei werd gestart.

Uitvoerder Marc van Bree van aannemingsbedrijf Heijmans toont zich tevreden, want de werkzaamheden liggen op schema. ,,We moeten enkel nog verkeersborden plaatsen en opruimen."

Inmiddels zijn er ook vaste planten in de borders geplant. ,,Plantengroepen volgen elkaar op, zodat er altijd iets in bloei staat. Onkruid krijgt geen kans. We hoeven alleen in het najaar te maaien", vertelt projectleider Peter van den Oetelaar van de gemeente Boxtel. Op de plek waar voorheen de skateramp stond, worden in november bomen geplant, waaronder lindes en berken. Over de hoogte van de verkeersdrempel op de kruising met de Hendrik Verheeslaan kwamen sinds de aanleg klachten binnen. ,,Hij voldeed aan de norm, maar zorgde toch voor schraapgeluiden bij auto's. Daarom is deze dinsdag verlaagd."

De raadsfractie van de VVD inventariseerde dinsdag op Facebook de meningen rondom de verkeersknip in de Nieuwe Nieuwstraat. Dat leverde een stortvloed aan reacties op van buurtbewoners die het niet eens zijn met de afsluiting van de straat voor autoverkeer vanaf de Dr. De Brouwerlaan. De gemeente geeft aan dat de knip het gevolg is van 'een zeer intensief participatietraject met inwoners' en staat achter de verkeersmaatregel.