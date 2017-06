Muisstil cruisen op de Dommel

Zondag toog Rob Strik van Strik Recreatie nog naar Amsterdam om de fluisterboot, die straks over de Boxtelse wateren zal varen, te bekijken. De afgelopen maanden werd de gemotoriseerde aluminium sloep in elkaar gezet door de botenbouwers van Zuidwestersloep. De ondernemer kan niet wachten tot hij mét passagiers over rivier de Dommel kan cruisen.

Zes meter lang, 2,5 meter breed, een diepgang van zeventig centimeter en een gemiddelde snelheid van vijf kilometer per uur. Enkele technische gegevens van de fluisterboot die straks - samen met tal van andere initiatieven zoals de app Dino Hunter Boxtel en Boxtel on Ice - een impuls moet geven aan het toerisme in Boxtel. ,,Ik heb er bijna 2,5 jaar over gedaan om alle vergunningen rond te krijgen en nu is het bijna zover", vertelt Strik enthousiast. Vandaag, vrijdag 16 juni, wordt de fluisterboot opgeleverd door de Amsterdamse firma. De ondernemer hoopt nog vóór de zomer rondvaarten te kunnen gaan maken.

HISTORISCHE RONDVAART

Voordat zijn droom uitkwam, heeft Strik - die overigens ook kanotochten aanbiedt - intensieve gesprekken gevoerd met onder meer de gemeente Boxtel, stichting Streekhuis Het Groene Woud en waterschap De Dommel. De boot moest voldoen aan allerlei eisen en daarnaast is er op een gedeelte van de Dommel gemotoriseerd vaarverkeer verboden. Best bijzonder dus dat het waterschap de vaarvergunning voor de elektrisch gemotoriseerde sloep uiteindelijk afgaf. ,,We willen straks gaan varen langs kasteel Stapelen richting Classic Park en de Liempdse buurtgemeenschap Kasteren. Een prachtig gebied en dat moet zo blijven. We varen daarom bijvoorbeeld niet tijdens het broedseizoen. We willen Boxtel met de fluisterboot op de kaart zetten, maar níet ten koste van de natuur. Het ecologische beleid houden we in ere", aldus Strik.

Daarnaast diende Strik een subsidieaanvraag in voor een bijdrage uit het gemeentelijk stimuleringsfonds voor ondernemers. Centrumwethouder Eric van den Broek toonde zich enthousiast over de plannen en zegde toe 11.000 euro te willen investeren.