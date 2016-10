Om toeristen en recreanten beter te informeren over de gevarieerde natuur,... >>

Nieuwe aanhouding zaak Van der Burg

In het onderzoek naar de moord op Tommie van der Burg uit Eindhoven heeft de politie donderdag een derde verdachte aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man uit Liempde. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Van der Burg, die in de nacht van zondag 12 op maandag 13 april vorig jaar werd doodgeschoten bij Hotel Van der Valk in Eindhoven. Dinsdag werd al politieonderzoek verricht in Liempde.

De nu aangehouden man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling van Van der Burg, een jaar eerder. In die zaak werden dinsdag al een 64-jarige man uit Best en een man van 36 uit Oirschot opgepakt. De 36-jarige man uit Liempde zou eigenlijk dinsdag worden aangehouden, maar werd niet gelokaliseerd. Op aandringen van de recherche meldde hij zich donderdagochtend op het politiebureau in Eindhoven, waar hij rond 10.00 uur werd aangehouden.

In het moordonderzoek hield de politie in mei 2016 al een 44-jarige man en een vrouw van 37 uit Eindhoven aan. Zij zitten nog altijd vast. De Eindhovenaar wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling. De donderdag aangehouden verdachte wordt, net als de mannen uit Best en Oirschot, vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Nieuwe arrestaties worden niet uitgesloten.