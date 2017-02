Nepnota in omloop

Op veel adressen in Nederland is een spooknota bezorgd van het bedrijf Dutch Filmworks. Ook in Boxtel, Esch en Gemonde is de brief bij inwoners op de mat gevallen. In de nepbrief staat dat mensen een boete moeten betalen omdat ze illegaal een film hebben gedownload. De redactie van het televisieprogramma Opgelicht?! van AVROTROS heeft het uitgezocht en komt tot de conclusie dat het om een oplichterstruc gaat.

In de brief staat dat is geconstateerd dat er vanaf het IP-adres van de geadresseerde illegaal is gedownload. De afzender biedt een schikking aan van 52,74 euro. Het bedrag moet binnen acht dagen worden overgemaakt. Daarna wordt de boete verhoogd tot 150 euro per film. Er wordt geadviseerd de brief weg te gooien.