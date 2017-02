Nederlands Kamerkoor zingt in Petrusbasiliek

Op de foto: Het Nederlands Kamerkoor tijdens een optreden in de Sint-Petrusbasiliek in maart 2015. (Foto: Albert Stolwijk).

Het Nederlands Kamerkoor (NKK) verzorgt zaterdag 11 februari een optreden in de Boxtelse Sint-Petrusbasiliek. Het gerenommeerde gezelschap zingt vanaf 16.00 uur 'Sacred and Profane', een van de meest gewaardeerde koorwerken van Benjamin Britten. Kaarten à 25 euro zijn te koop via www.nederlandskamerkoor.nl en voor aanvang van het concert bij ingang van de kerk. CJP-houders en bezoekers tot 30 jaar krijgen tien euro korting.

Chef-dirigent Peter Dijkstra stelde een programma samen rondom een tijdloos thema: de zoekende mens, dolend tussen hemel en aarde. Luisteren naar Gods gebod, of toegeven aan de lokroep van het aardse? Benjamin Britten moet ook met die vraag geworsteld hebben. Dat is te horen in Sacred and Profane op middeleeuwse teksten. Diezelfde middeleeuwen klinken komisch en hartverscheurend tegelijk door in 'Cries of London' van Luciano Berio. Ook klinken werken van Lars Johan Werle, een componist die Dijkstra leerde kennen als chef-dirigent van het Zweeds Radiokoor.

Net zoals in 2015 verzorgt een NKK-zanger een workshop bij een koor in de regio. Deze keer is dat Ongehoord, een vrouwenkoor met leden uit 's-Hertogenbosch, Rosmalen en Vught. Ongehoord laat het resultaat 11 februari klinken in het voorprogramma, om 15.15 uur in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat.