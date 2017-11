Natuurwerkdag: uitdunnen en knotten

Om de natuur en het landschappen te behouden en te versterken, wordt jaarlijks op de eerste zaterdag van november een landelijke Natuurwerkdag georganiseerd. Mensen die graag hun handen uit de mouwen steken, kunnen op zaterdag 4 november terecht aan de Nergena in Boxtel, in natuurgebied De Geelders tussen Boxtel en Schijndel en de Gemondesestraat in Liempde.

Leden van de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel (WNLB) gaan vanaf 09.00 uur een ochtendje wilgen knotten op het adres Nergena 2. Belangstellenden zijn welkom om mee te helpen. Wie 4 november niet mee kan helpen, kan ook op andere dagen aansluiten. Belangstellenden kunnen zich via e-mail aanmelden bij coordinator José Poort: jmd.poort@ziggo.nl.

Aan de Gemondesestraat in Liempde ligt tegenover camping De Musdonck een natuurplaats: een gevarieerd terrein met bloemenweide, poel, oeverzwaluwwand, knotwilgen en hakhoutbosjes. Natuurwerkgroep Liempde heeft dit gebied in beheer en gaat tijdens de Natuurwerkdag om 09.00 uur aan de slag. Er worden wilgen geknot en hakhout gezaagd. In de ochtend is er koffie, thee of limonade. Omstreeks 12.00 uur wordt de activiteit afgesloten met een eenvoudige lunch.

Vereniging De Nieuwe Gemeynt 'adopteert' in bosgebied De Geelders een stuk natuur van Staatsbosbeheer. Tijdens de Natuurwerkdag bestaan de werkzaamheden uit het uitdunnen van een bosperceel, schoonmaken van rabatten en herstellen van een middeleeuwse wal. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor bijzondere natuurwaarden. 's Middags kunnen ook kinderen deelnemen. Aanmelden voor een van de natuuractiviteiten is mogelijk via de website www.natuurwerkdag.nl. (Archieffoto: Albert Stolwijk).