Nando speelt hoofdrol in toneelstuk Ivo Niehe

Vijftig toneelvoorstellingen door het hele land zijn al geboekt. En als het even meezit, komt er óók nog een tweede seizoen van Drs. Down in de Nederlandse theaters. Daar zit overigens een Boxtels tintje aan: Nando Liebregts (21) speelt één van de hoofdrollen. Hij portretteert de jongere versie van Lucas, een jongen met het syndroom van Down die met succes wordt toegelaten tot de universiteit. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot...

Rutger Messerschmidt (27) uit Roosendaal speelt de oudere versie van Lucas. Tv-persoonlijkheid Ivo Niehe schreef het script, dat hij baseerde op de verfilming van het waargebeurde verhaal van Pablo Pineda Ferrer uit Spanje. Hij wist als enige jongen met Down een universitaire graad te behalen.

In Drs. Down is het theaterpubliek getuige van het levensverhaal van Lucas. Daarin komen allerlei situaties aan bod die een gezin, waarin een kind met het syndroom van Down wordt geboren, voor haar kiezen krijgt. Ouderlijke ruzies, een jaloerse broer, pesterijen, het aanbod om in te grijpen met plastische chirurgie én de onbereikbare liefde.

Nando is verguld met zijn rol als Lucas. ,,Dit is een droom die uitkomt. Ik heb altijd al willen acteren. Ik houd van drama", glundert hij. Grappend: ,,Sommige mensen noemen mij zelfs een dramaqueen."

De Boxtelaar werd vorig jaar in april al gecast. Daarna volgden een aantal proefopnames. Vervolgens moest de financiering rondgebreid worden. Dat lukte en vanaf augustus staan er vijftig voorstellingen gepland. Na twee try-outs in Rijswijk speelt Nando vijftien optredens in het befaamde DeLaMar Theater in Amsterdam. Daarna reist hij kriskras door Nederland. Van Groningen tot Maastricht en van Den Haag naar Eindhoven. Plankenkoorts heeft hij echter geenszins: ,,Er kunnen negenhonderd mensen in de zaal van het DeLaMar. Dat vind ik niet eng. Juist leuk!"

Nieuwsgierig naar Drs. Down? Kijk op www.ntk.nl/voorstelling/drs-down voor meer informatie. (Foto: Roy Beusker).

Lees het volledige interview met Nando Liebregts in de papieren editie van Brabants Centrum van donderdag 4 mei.