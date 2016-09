Naastebuur.nl officieel van start

Het digitale buurtplatform Naastebuur.nl, dat zich voorlopig richt op de wijken Centrum-Breukelen en Oost, is vrijdag officieel gelanceerd tijdens de weekmarkt in Boxtel. De buurtverbinders, die speciaal zijn opgeleid om wijkbewoners wegwijs te maken op het digitale dorpsplein, ontvingen die ochtend ook een certificaat dat ze de opleiding met goed gevolg hebben afgelegd. De komende periode is bedoeld om Naastebuur.nl bekend te maken onder de wijkbewoners. Zo staan de buurtverbinders op zondag 25 september op de Boxtel Oost Dag en een week later op de Herfstfair.

,,Naastebuurtje is te vergelijken met een bord in de bibliotheek waarop je kunt zien wat er allemaal te vinden is in een gemeente. Het platform maakt zichtbaar wat er in een gemeente leeft", aldus Hanneke van Stokkom. Zij is één van de grondleggers van het initiatief. Zo kunnen wijkbewoners een profiel aanmaken en onder meer hulpvragen stellen op de site en foto's en filmpjes delen van activiteiten in de buurt.

De lancering trok veel bekijks. Ook burgemeester Mark Buijs was aanwezig. Hij prees het initiatief. ,,Mensen met elkaar verbinden is ontzettend belangrijk. Dit is een geweldig voorbeeld." De buurtverbinders organiseren binnenkort verschillende inloopmomenten om vragen over Naastebuur.nl te beantwoorden. De tijden en locaties worden later bekend gemaakt.