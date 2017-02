Naamgever Eendengat overleden

Op voorstel van Noud Hermans werd in 1964 het een jaar eerder geïntroduceerde Boxtelse carnavalsrijk Keistampersdurp omgedoopt tot Eendengat. Hermans, destijds directeur van de toenmalige Levensschool, volgde de eerste carnavalsprins (Jan Swinkels) dat jaar op als Donald d'n Urste. Maandag 6 februari overleed Hermans op 84-jarige leeftijd in zijn woonplaats Hapert. Morgen, zaterdag 11 februari is om 11.00 uur de uitvaart in Middelbeers.

Afgelopen april kwam Hermans nog terug naar Boxtel. Met de drie andere oud-prinsen die zich in de loop van de jaren Donald noemden en enkele anderen boog hij zich over de eerste inzendingen voor een ontwerpwedstrijd. Die wordt gehouden om op 11 november van dit jaar aan de oever van de Dommel een monumentje te kunnen onthullen ter ere van vijf keer elf jaar openbaar carnaval in Boxtel. Hermans lanceerde begin 2014, kort na het aantreden van Frank van Heesch als Donald de Vierde, het idee voor zo'n 'standbildje'.

In de jaren zestig was Hermans niet alleen actief in het plaatselijke carnavalswereld, maar ook binnen voetbalclub RKSV Boxtel. Hij verdedigde er niet alleen in het doel, maar was ook bestuurslid. Ook werkte hij enkele jaren bij de plaatselijke zwenkwielenfabriek MIB. Bovendien was hij op de achtergrond politiek actief.