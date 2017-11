MVO Award voor Holland Recycling

Op de foto: Algemeen directeur Majid Arai van Holland Recycling (rechts) ontving de MVO Award van Aantwerk uit handen van juryvoorzitter Bert Pauli. (Foto: Aantwerk).

UPDATE - Holland Recylcing, het Boxtelse bedrijf dat is gespecialiseerd in demontage van elektronische apparatuur, heeft donderdag 23 november de MVO Award gewonnen. De prijs voor maatschappelijk verantwoord ondernemen werd voor de eerste keer uitgereikt door stichting Aantwerk, een werkgeversplatform in Noordoost-Brabant dat enkele jaren geleden werd gestart door werkvoorzieningschap WSD en twee zusterorganisaties.

De prijs werd door juryvoorzitter Bert Pauli, gedeputeerde van de provincie, uitgereikt aan directeur Majid Arai van Holland Recycling. Dat gebeurde in de Orangerie te 's-Hertogenbosch, waar Aantwerk haar jaardiner hield. De meerderheid van het publiek was gecharmeerd van het unieke personeelsbeleid van de afvalverwerker die is gevestigd aan de Schouwrooij op het Boxtelse bedrijventerrein Ladonk. Daar zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk, onder hen diverse statushouders.

Directeur Arai, die op zesjarige leeftijd met zijn ouders en broertje vanuit Iran naar hier is gevlucht, deed in de Orangerie zijn persoonlijk verhaal. ,,Een prachtige successtory van een man die kansen heeft gekregen en die met beide handen heeft aangegrepen. Dit en meer verhalen van mensen die vertellen wat werk met ze doet, deed de 150 aanwezigen zo nu en dan de adem stokken", meldt Aantwerk op haar website.

Eerder dit jaar startte Holland Recycling een samenwerkingsverband met WSD. De medewerkers van het werkvoorzieningschap demonteren er hoogwaardige elektronica. ,,Het project is een groot succes en we hopen hiermee mensen te kunnen laten doorstromen naar andere werkplekken", meldde een woordvoerder eerder in deze krant. In de regio Noordoost-Brabant zitten nog steeds 29.000 mensen thuis op de bank zitten die willen en kúnnen werken. Daarvan hebben zo'n 15.000 personen geen startkwalificatie.