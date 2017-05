Muziekstraatje: feest voor jong en oud

Op de foto: Big Band Boxtel tijdens het Muziekstraatje vorig jaar. (Foto: Peter de Koning).

Liefst twintig kapellen doen mee aan het door de Red River Band georganiseerde Muziekstraatje. Zondag 21 mei treden tussen 12.00 en 18.30 uur onder meer 't Brukels Muziekske, De Volle Bloas en The Ducktownband aan. De uitsmijter wordt verzorgd door Big Band Boxtel. Slagwerker Rudi van der Plas en trompettist/dirigent Johan van de Loo van de Red River Band zijn de kartrekkers van het muzikale evenement dat dit jaar voor het vierde jaar plaatsvindt.

De Red River Band vindt het belangrijk ook de jeugd een kans te bieden op te treden tijdens het Muziekstraatje. ,,Dit jaar staan de kinderen van project The Star Company uit Liempde en Angela's Project, een band bestaande uit (oud-)leerlingen van de Angelaschool op het podium." Ook de opleidingsorkesten van de plaatselijke harmonieën en fanfares laten van zich horen.

Naast optredens door kinderen zijn er ook activiteiten voor de jeugd. Zo is er een springkussen, zijn er spelletjes en zijn tegen een klein prijsje lekkernijen te koop, gemaakt door de Red River Kids. Dat zijn de jeugdleden van de kapel voor wie de opbrengst is bestemd. Ook is er een handvol kraampjes met leuke snuisterijen.