Muziekhuis: ontmoetingsplek voor de buurt

Op de foto: Door op een tablet een knop in te drukken, onthulde wethouder Marusjka Lestrade met Silke Torringa (links) en Iris van Alphen, de twee jongste leden van Boxtel's Harmonie, het logo van Muziekhuis Boxtel.

Samen met de twee jongste leden van Boxtel's Harmonie, Iris van Alphen en Silke Torringa(beiden 10 jaar), opende wethouder Marusjka Lestrade vrijdagmiddag Muziekhuis Boxtel. ,,Prachtig dat jullie dit voor elkaar gekregen hebben. Daar hebben we als meewerkend Boxtel graag een laatste steentje aan bijgedragen."

Voorzitter Jack van Geel van Stichting Muziekhuis Boxtel verwelkomde zo'n 150 gasten in de nieuwe repetitie- en ontmoetingsruimte die door zo'n vijftig vrijwilligers en met steun van van heel veel Boxtelse bedrijven en instellingen is gerealiseerd in het voormalige snookercentrum aan de Passage Riche.

Boxtel's Harmonie vroeg aan de gemeente ruim 100.000 euro op een moment dat Boxtel zich genoodzaakt zag ruim zes keer dat bedrag te bezuinigen. Het verzoek werd dan ook niet ingewilligd. Toch trok het gemeentebestuur de beurs: er werd een eenmalige donatie van 17.500 euro toegekend. ,,Maar wát geweldig dat dit initiatief dan toch tot stand is gekomen. Telkens verbaas ik me in positieve zin wat Boxtelaren weten te realiseren. Ik voel me dan ook trots dat ik Muziekhuis Boxtel mag openen.

Boxtel's Harmonie nam het initiatief voor de accommodatie en richtte daarvoor een stichting. Beide willen Muziekhuis Boxtel graag delen met anderen. Diverse andere clubs hebben er al een thuis gevonden. Maar niet alleen muziekgroepen zijn er welkom. ,,Muziekhuis Boxtel moet een ontmoetingsplek in de buurt worden", aldus voorzitter Van Geel.

