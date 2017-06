Museumboerderij De Kleuskes houdt open dag

Iedere eerste zondag van juni opent De Kleuskes, de monumentale boerderij uit 1888 aan de Oude Dijk 19-21 in Liempde, de deuren voor het publiek. Bezoekers zijn op Eerste Pinksterdag, zondag 4 juni, welkom tussen 11.00 en 16.00 uur.

Tijdens de open dag is het mogelijk het voorhuis met geut, open vuur, gang, de voorkamer en de goei kamer met bedsteeën te bezichtigen. In het achterhuis, dat is ingericht als beugelbaan, worden demonstraties gegeven en is er de gelegenheid zelf een potje te beugelen.

De zolder van De Kleuskes is ingericht als expositieruimte waar onder meer originele filmbeelden van de laatste bewoners worden getoond. Tenslotte is het mogelijk een wandeling te maken door de fraaie boerenhof met nostalgische soorten groenten.