MuBo prolongeert Exlibris

De eind februari geopende expositie over exlibris in het Boxtelse museum MuBo is wegens succes verlengd tot en met zondag 14 mei. Ook zijn de mogelijkheden voor rondleidingen op afspraak uitgebreid, zowel tijdens de reguliere openingstijden in het weekeinde als op werkdagen.

Een exlibris is een eigendomsmerk dat in boeken wordt geplakt. De verzameling van die Boxtelaar Norbert Klok (foto boven, Peter de Koning) in MuBo exposeert omvat stuk voor stuk artistieke en unieke kunstwerkjes, gemaakt door kunstenaars met diverse grafische technieken. Een rondleiding onder leiding van Klok duurt één uur; groepen van minimaal vijf personen dienen zich minimaal vier dagen voorafgaand aan de gewenste datum aan te melden via e-mail of telefoonnummer 06-16 04 18 98 onder vermelding van datum, tijdstip en het aantal personen. Kosten voor de rondleiding bedragen vijf euro per persoon.