MuBo presenteert Canon van Boxtel

Op de foto: De gemeentelijke herindeling is opgenomen in de Canon van Boxtel. Liempdenaren protesteerden in 1992 in pyjama voor het Bossche provinciehuis. Ze 'lagen er wakker van'. (Archieffoto: Piet van Oers).

De veelbesproken gemeentelijke herindeling van Boxtel en Liempde, de geschiedenis van wandel- en sportpark Molenwijk, het roemruchte leven van de middeleeuwse Willem II van Boxtel: de Canon van Boxtel is uitgebreid met liefst tien onderwerpen. Museum MuBo staat de komende twee jaar een metamorfose te wachten. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om de vaste expositie om te gooien. Dat gebeurt op basis van de vernieuwde canon die is samengesteld door kenners van de Boxtelse geschiedenis.

Het is best uniek, zo'n canon. In navolging van zeven andere Brabantse gemeenten krijgt Boxtel nu ook een officiële versie. De historische tijdlijn telt 47 vensters. Tijdens de opening van MuBo in 2014 werd al voorzichtig een canon met 37 belangrijke Boxtelse onderwerpen gepresenteerd. Die is nu herzien en uitgebreid. Met de gereviseerde snoer van objecten, personen en gebeurtenissen hopen de bestuursleden van het museum een completer beeld te schetsen van de Boxtelse geschiedenis.

Benieuwd naar de canon? Kijk op www.muboboxtel.nl/vaste-collectie-canon-van-boxtel.