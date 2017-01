Michael van Gerwen: wereldkampioen!

Voor de tweede keer in zijn carrière is de oud-Boxtelse darter Michael van Gerwen wereldkampioen geworden. De spannende eindstrijd tegen de Schot Gary Anderson eindigde in 7-3.

Met name in de beginfase gaven beide darters elkaar geen duimbreed toe. Later leek Van Gerwen ontketend en kwam Anderson er niet meer aan te pas. In stijl besliste Mighty Mike de wedstrijd: Met een dartspijl in de bulleye. Emotioneel nam hij maandagavond de trofee in ontvangst. Daarnaast wint de darter 350.000 pond, omgerekend ruim 410.000 euro.