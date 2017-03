Michael van Gerwen ereburger van Brabant

De in Boxtel geboren en getogen darter Michael van Gerwen is dinsdagmiddag in 's-Hertogenbosch onderscheiden met de Provinciepenning van Noord-Brabant. Van Gerwen werd gelauwerd met schaatsster Ireen Wüst, wielrenster Marianne Vos, motorcrosser Jeffrey Herlings, zwemster Ranomi Kromowidjojo, rallyrijder Gerard de Rooy, wheeler Kenny van Weeghel en paralympisch tafeltennisster Kelly van Zon.

Met de uitreiking van de provinciepenning mogen de toppers zich ook ereburger van Noord-Brabant noemen. De Provinciepenning werd door commissaris van de koning Wim van de Donk uitgereikt in het provinciehuis. Andere sporters die eerder de hoogste onderscheiding van Brabant kregen zijn amazone Anky van Grunsven, zwemmer Pieter van den Hoogenband en wielrenster Leontien van Moorsel.

De Provinciepenning van Noord-Brabant is de hoogste onderscheiding die de provincie toekent. Het is een penning naar een ontwerp van de kunstenaar Niel Steenbergen. De Provinciepenning werd eerder onder meer toegekend aan Gerard van Maasakkers en Guus Meeuwis.

Michael van Gerwen (Vlijmen) voert in de dartssport op dit moment de wereldranglijsten aan. Hij was winnaar van het officieus wereldkampioenschap, het PDC World Darts Championship in 2014 en 2016, won in 2012 als eerste Nederlander de World Grand Prix in Dublin en werd meerdere malen tot speler van het jaar verkozen. (Foto: Provincie Noord-Brabant).