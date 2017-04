Meezingkrant schot in de roos

Op de foto: Dorien Habraken (rechts) gaf samen met Kees Berkelmans en de koren JukeBox en Witte Geit leiding aan het meezingfeest op de Boxtelse Markt. (Foto: Peter de Koning).

Het katern met songteksten dat Brabants Centrum daags voor Koningsdag uitbracht, bleek een schot in de roos. Net als een groot led-scherm naast het podium. Enkele honderden bezoekers zongen uit volle borst de liedjes mee die tijdens de afsluiting van het Boxtels Oranje Festival voorbij kwamen. De vernieuwde opzet van 'Boxtel Zingt!' is geslaagd zo was uit heel veel enthousiaste reactie in het publiek op te maken.

Samen met popkoor JukeBox en de cast van muziektheater Witte Geit zorgden Kees Berkelmans en Dorien Habraken er donderdagavond 27 april voor dat niemand op de Markt stil bleef staan. En gastoptredens van Rooie Rico en De Dorini's deden daar nog een schepje bovenop. Ondanks de kou breide werd Boxtel Zingt! een prachtig slot aan de Koningsdagviering in Boxtel.

