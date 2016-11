Meester Edwin wordt Maestro Edwin

Op de foto: Schooldirecteur Edwin Vugts van De Oversteek dirigeert de finale van Maestro Liemt. (Foto: Albert Stolwijk).

Er was geen discussie mogelijk. Directeur Edwin Vugts van basisschool De Oversteek in Liempde maakte de meeste indruk tijdens de dirigeerwedstrijd Maestro Liemt die de plaatselijke fanfare Concordia zaterdagavond hield.

In de finale streed Vugts tegen horecavrouw Josephine Bekkers. Beiden dirigeerden het samengevoegde blaasorkest en slagwerkgroep in Star Wars Disco March. Hoewel ook Bekkers zich prima staande wist te houden, waren de jury en het publiek het erover eens dat Vugts toch het best uit de verf kwam. Hij stond ook het meest overtuigend op de bok en zweepte de muzikanten op om er een daverend optreden van te maken. Dat was ook in de toegift: 'Music' van John Miles, dat Vugts ook in de voorronde dirigeerde. ,,Aanvankelijk dacht ik: 'wáár heb ik me voor opgegeven'. Maar uiteindelijk kreeg ik de smaak te pakken. Het was erg leuk om te doen. Maar wel heel intensief, ik ben doodmoe..."

In de voorronde kwamen ook wethouder Marusjka Lestrade, vrijwilligster Margo Brands, kapelaan Geoffrey de Jong en fanfarevoorzitter Hans Vermeulen in actie als muzikaal leider.