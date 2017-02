Meedenken over toerisme en recreatie

Op de foto: Mensen die actief zijn in de toeristische en recreatieve sector gingen woensdagavond in activiteitenboerderij 't Dommeltje met elkaar in gesprek. (Foto: Henk van der Zee).

Activiteitenboerderij 't Dommeltje vormde woensdagavond het decor voor een inspiratieavond over toerisme en recreatie in de gemeente Boxtel. Ruim veertig mensen die actief in deze sector, dachten mee over de visie, die begin april aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd en waarmee Boxtel nóg beter op de kaart moet worden gezet.

Hoe kan Boxtel op toeristisch nóg beter op de kaart gezet worden? Daarover werd gisteravond aan vijf tafels gediscussieerd door de deelnemers. Het motto 'Authentiek en innovatief' vond veel weerklank. Duidelijk was ook dat de lancering van een virtuele ontdekroute waarbij kinderen en volwassenen met mobiele telefoons en tablets op zoek gaan naar dinosaurussen, werd toegejuicht. Het aansluiten bij thema's van de provincie werd als kansrijk gezien. Een aantal deelnemers opperde het idee om 'De Groene Poort' als structureel thema te kiezen, als verwijzing naar het gedachtegoed van De Kleine Aarde en duurzaamheid.

De gemeente riep de deelnemers aan de avond op zitting te nemen in de werkgroep die alle input verwerkt tot een definitieve toeristisch-recreatieve visie. Het document wordt in april aangeboden aan de gemeenteraad.

Lees meer in Brabants Centrum van donderdag 16 februari.