Martje Wijers wint publieksprijs DichtSlamRap

De jury van de veertiende DichtSlamRap, die gisteren werd gehouden in eetcafé Le Temps Perdu, 'werd verpletterd door de vijf finalisten'. Martje Wijers uit Boxtel won de publieksprijs van de dichtwedstrijd. Ook vorig jaar sleepte ze die in de wacht. De doorgewinterde poëet Arnoud Rigter uit Eindhoven, die tijdens een indrukwekkende performance zijn prachtige zinnen over het publiek stortte, werd door de jury verkozen tot winnaar.

Negen dichters namen het tegen elkaar op tijdens de finale van de poëziewedstrijd. Tientallen Boxtelaren luisterden ademloos naar de gedichten van de woordkunstenaars. DichtSlamRap trok deelnemers uit het hele land én uit België. Sven de Swerts uit Antwerpen wist door te dringen naar de eindstrijd. Daar droeg hij een surrealistisch gedicht over vernielzuchtige broccoli voor. Ook Gijs ter Haar uit Roermond stond in de finale en imponeerde met een onheilspellende voordracht. Mariam Hakobyan uit het Belgische Schilde ontroerde.

'Zijn geheel eigen taaldimensie, logica en gebruik van timing, de ruimte en de microfoon', zoals de jury het stelde, leverde Rigter uiteindelijk de juryprijs op. Hij won een ticket voor het nationaal kampioenschap Poetryslam in Utrecht van 2018. Na de bekendmaking van de winnaars nam Rigter het op tegen publiekslieveling Wijers in een afsluitende battle. De Boxtelse begon: ,,Ik dacht dat ik bang voor je was." Een boeiende uitwisseling van kunstige zinnen volgde. Wijers triomfeerde. Zij kreeg nét iets meer applaus dan haar tegenstander.

,,Ik had graag de juryprijs gewonnen, maar ik vind het een ontzettende eer om naast Arnoud te mogen staan", zei Wijers na afloop. De battle vond ze iets minder goed gaan. Vanavond staat de Boxtelse in de finale van het NK Poetryslam in Utrecht. Ook daar zal ze moeten 'battelen'. ,,Ik ga dus nog heel hard oefenen." Rigter was verguld met de winst. ,,De laatste tien jaar heb ik ruim vierhonderd keer op een podium gestaan. Maar vanavond heb ik voor het eerst nieuw werk geprobeerd. Dat is iets stiller en gaat meer richting ontroering. Dat de jury mij als winnaar koos, vind ik daarom fijn. Het betekent dat ik op de goede weg zit."

FOTO: Gijs ter Haar wist met zijn rauwe voordracht de jury te overtuigen en stoomde door naar de eindstrijd van DichtSlamRap. (Foto: Albert Stolwijk).