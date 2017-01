Martje Wijers wint halve finale NK Poetryslam

De Boxtelse Martje Wijers heeft een van de twee halve finales van het NK Poetryslam, woensdagavond in Utrecht, met overmacht gewonnen. Vrijdag 27 januari staat ze in de NK finale in de Cloud Ninezaal in Vredenburg Utrecht. Wijers liet niets aan het toeval over en zorgde met een set stevige, soms vileine gedichten dat publiek en jury aan haar kant stonden.

Dat bleek ook na de battle - zeven minuten slammen en de tegenstander dissen - waarin ze het opnam tegen Merlijn Huntjens uit Heerlen. Huntjens als jurywinnaar en Wijers als favoriete publiekswinnaar. Beiden waren op dat moment al zeker van een finaleplek. Huntjens was begin 2016 ook de jurywinnaar van DichtSlamRap Boxtel en drong zo door naar het NK Poetryslam. Wijers won meerdere slams, onder meer Festina Lante in Amsterdam.

Wijers en Huntjens zijn beiden aan de vooravond van het NK Poetryslan respectievelijk deelnemer en gast bij DichtSlamRap in Boxtel, donderdag 26 januari in Le Temps Perdu. Daar treden ook Gijs teen Haar en Erika De Stercke op, die gisteren beide ook doordrongen tot de NK finale. DichtSlamRap heeft zo die avond vier finalisten van het NK in huis..DichtSlamRap begint om 20.00 uur. (Foto: Albert Stolwijk).