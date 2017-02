Markt in 2018 op de schop

Op de foto: Impressie van de nieuwe Markt zoals die in het eerste halfjaar van 2018 vorm moet krijgen. (Illustratie: H+N+S Landschapsarchitecten).

Het college van B. en W. heeft dinsdag 31 januari ingestemd met het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Markt. Ook de aanleg van twee nieuwe parkeerterreinen en de reconstructie van het gebied rond de oude boomgaard en de gemeentevijver maken deel uit van wat centrumwethouder Eric van den Broek betitelt als het 'grootste herinrichtingsproject van de afgelopen dertig jaar'.

Van den Broek benadrukt dat het nieuwe inrichtingsplan voor het centrum is na een uitgebreid burgerparticipatietraject tot stand gekomen en zegt 'zeer tevreden' te zijn dat de schop binnenkort in de grond kan. ,,De Markt en het centrumgebied stonden al tientallen jaren op de bestuurlijke agenda en hoog op het verlanglijstje van iedereen die in Boxtel woont. Het is een lang traject geweest waar meer mensen dan ooit in hebben meegedacht. Ik ben trots op het resultaat dat er nu ligt. Het centrum zal een ware metamorfose ondergaan."

De kosten voor de herinrichting van het totale centrumgebied bedragen ruim 2 miljoen euro. De kosten voor de Markt worden geraamd op ruim 1,2 miljoen euro. In de begroting is daarvoor geld gereserveerd. Dit jaar worden de gemeentevijver en oude boomgaard aangepakt en 60 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd in de binnentuin van het gemeentehuis en aan het Zusterspad. In het eerste halfjaar van 2018 gaat de Markt op de schop.

Vrijdag 10 februari licht de wethouder het herinrichtingsplan persoonlijk toe. Belangstellenden zijn tussen 10.00 en 12.00 uur welkom in een stand op de weekmarkt. ,,Ik hoop veel inwoners te zien, want de Markt is van en voor iedereen." Centrummanager Berry Dankers is blij met het collegebesluit, net als Filipe van den Borne en Richard Strik, respectievelijk voorzitter van Ondernemingsvereniging Boxtel en de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.