Mark Buijs tweede 'klimaatburgemeester'

Dinsdag 4 april wordt burgemeester Mark Buijs van de gemeente Boxtel benoemd tot klimaatburgemeester. Hij heeft het aanbod tot die benoeming in dank aanvaard.

De ceremonie vindt plaats om 19.30 uur in de raadszaal van de gemeente, vóór de raadsvergadering. Hij krijgt dan de bijpassende Klimaatketen aangeboden door de lokale duurzaamheidsgroep Transitie Boxtel.

Samen met de leden van enkele koren wordt vervolgens het populaire internationale Klimaatlied gezongen: 'Sing for the Climate'. Lees een uitgebreid artikel over Buijs' eervolle titel in Brabants Centrum van donderdag 30 maart. (Foto: Peter de Koning).