Maremak naar Lennisheuvel

Op de foto: Het vijf jaar geleden in gebruik genomen gebouw aan de Beukums wordt te groot voor sbo-school De Maremak. (Foto: Henk van Weert).

Vijf jaar ze een spiksplinternieuw onderkomen aan de Beukums betrok, maakt schoolbestuur Sint-Christoffel bekend dat sbo-school De Maremak alweer gaat verhuizen. De leerlingen van De Maremak betrekken 'op termijn' een of meer lokalen van de Sint-Theresiaschool in Lennisheuvel.

Maandag 15 mei zijn de ouders van zowel De Maremak als Sint-Theresia geïnformeerd over de verhuizing die niet eerder dan uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 zal plaatsvinden. Vandaag, donderdag 18 mei zijn ouders van de zeven andere bij Sint-Christoffelscholen via een brief op de hoogte gesteld.

Vorig jaar april hebben de schoolbesturen van samenwerkingsverband De Meierij besloten dat het speciaal basisonderwijs op termijn gaat verdwijnen. Dat gebeurt vanuit het principe van passend onderwijs, waarbij kinderen met een beperking zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs worden opgevangen. Het aantal leerlingen van De Maremak loopt daarom terug.

De Maremak krijgt in de Theresiaschool de beschikking over eigen lokalen. Pas als de kinderen er klaar voor zijn, worden ze in reguliere klassen geplaatst. Omgekeerd moet ook het reguliere onderwijs de tijd en ruimte krijgen om zich klaar te stomen voor de opvang van deze kwetsbare kinderen, verduidelijkt directeur Dorien van Herk van De Maremak. Komend schooljaar blijft De Maremak in elk geval nog gevestigd aan de Beukums. Daar streek de sbo-school in 2012 neer vanuit de brede school Wilgenbroek aan de Dr. De Brouwerlaan. De nieuwbouw kostte destijds 2,5 miljoen euro.