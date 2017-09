Mantelzorgers wandelen samen in Kampina

Op de foto: Natuurgebied Kampina tussen Boxtel en Oisterwijk is een populaire wandelomgeving in de regio. (Foto: Daisy Renders)

Het steunpunt mantelzorg van welzijnsorganisatie ContourdeTwern organiseert maandag 14 augustus van 13.30 tot 16.00 uur een wandeling in natuurgebied Kampina. Die is bedoeld voor mantelzorgers uit de gemeente Boxtel.

Volgens het steunpunt komen mantelzorgers er vaak niet aan toe om er zelf eens op uit te gaan in de natuur, terwijl dat juist de gelegenheid biedt om tot rust te komen. Samen met andere mantelzorgers trekken deelnemers er op uit in de bossen. Lekker ontspannen, kletsen, nieuwe contacten opdoen en achteraf gezellig koffiedrinken met iets lekkers, staan daarbij centraal.

De route is vijf tot zes kilometer lang. Deelnemers wordt aangeraden stevige schoenen aan te trekken. De wandelaars verzamelen zich rond 13.15 uur in Sint-Ursula aan de Baroniestraat en rijden vervolgens met de auto naar de Kampina.

Geïnteresseerden dienen zich aan te melden vóór maandag 14 augustus bij Marieke Dijkshoorn. Dat kan via e-mail: mariekedijkshoorn@contourdetwern.nl of bij de receptie van ContourdeTwern in Sint-Ursula. Bellen kan ook naar telefoonnummer (0411) 65 58 99.