DIT stopt thema's in lokaal jasje

Uitgebreid aandacht besteden aan wat Boxtel, Liempde, Lennisheuvel, Esch en Gemonde te bieden hebben. Dat is al ruim zeventig jaar het hoofddoel van stichting Brabants Centrum. Om hier nóg meer invulling aan te geven, valt in het najaar bij leden en abonnees van Brabants Centrum de eerste editie van DIT op de mat: een magazine met telkens wisselende thema's.

DIT heeft als doel tweemaal per jaar te verschijnen: in het voor- en najaar. In de eerste uitgave van de glossy staat het thema gebalanceerd leven centraal met kernwoorden als bewegen, eten, drinken, genieten, maar ook leven, sport, lichaamsverzorging en voeding. Naast gezonde voeding is er uiteraard ook niks mis met een glas wijn of frietje op zijn tijd. Balans is dus het sleutelwoord en aan dit onderwerp wordt in de eerste uitgave van DIT uitgebreid aandacht besteed, mét lokale invalshoeken en ondernemingen die volledig bij het thema passen.

Een team van ondernemende Boxtelaren gaat samen met stichting Brabants Centrum aan de slag met DIT en heeft de ambitie een succes van het magazine te maken. Zo zijn Kim van Stippent (Met Stip op Één), Daisy Renders (Daisy Renders Fotografie en Grafisch Ontwerp), Elisah Doevendans (Get to the Po!nt), journalist Dolf van Aert, Carolijn van der Hoeven (Carolijn Schrijft) en Linda van de Wiel (Tekst door Linda) actief betrokken bij DIT.

Magazine DIT valt tegelijk met de krant van donderdag 14 december op de mat bij abonnees en leden van Brabants Centrum. Ook mensen die Brabants Centrum aanschaffen bij een van de verkooppunten, ontvangen een exemplaar van DIT. Daarnaast wordt de glossy onder diverse lokale ondernemers verspreid.