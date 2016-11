Maestro's dirigeren Concordia

Tijdens zijn opleiding aan de Pabo leerde hij de tekst en melodietjes van tweehonderd kinderliedjes uit zijn hoofd. Toch is directeur Edwin Vugts van basisschool De Oversteek in Liempde naar eigen zeggen geen 'muzikaal genie'. ,,Nee, verre van. Notenschrift staat voor mij gelijk aan Chinees...", lacht hij. Evengoed klimt hij zaterdag 26 november op de dirigeerbok bij fanfare Concordia. Met vijf anderen strijdt hij die avond vanaf 20.30 uur om de titel 'Maestro Liemt'.

Net als wethouder Marusjka Lestrade, kapelaan Geoffrey de Jong, horecavrouw Josephine Bekkers, fanfarevoorzitter Hans Vermeulen en Margo Brands (onder meer bekend als medeorganisator van de Samenloop voor Hoop) bereidt schooldirecteur Vugts zich enthousiast voor op Maestro. ,,We hebben drie een-op-een-bijeenkomsten met de dirigent gehad waarin werd uitgelegd hoe je bijvoorbeeld het verschil tussen een tweekwarts- en een driekwartsmaat moet dirigeren. Kijk, een beetje zwaaien op het ritme van de muziek kan iedereen wel. Maar een orkest leiden... tja, daar komt toch wel iets meer bij kijken. Daar ben ik inmiddels wel achter."

Drie kandidaten dirigeren het fanfareorkest, de andere drie de slagwerkgroep van Concordia. Hun optredens worden beoordeeld door een vakkundige jury. De gratis toegankelijke dirigeerwedstrijd in multifunctionele accommodatie De Serenade aan de Oude Dijk begint om 20.30 uur. De presentatie is in handen van Yvon van den Bosch.