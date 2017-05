LSV 4 kampioen zesde klasse

Op de foto: LSV 4 won met 0-2 van Oirschot Vooruit 9 en verzekerde zich zo van het kampioenschap in de zesde klasse. (Foto: Johan van de Vorstenbosch).

Het vierde elftal van van de Lennisheuvelse voetbalclub LSV is zondag 7 mei ongeslagen kampioen geworden in de zesde klasse. Vooral de strijd met GSBW 6 was enerverend, ook die ploeg verloor in de competitie slechts tweemaal. Maar door de zes punten voorsprong is LSV niet meer te achterhalen,

LSV 4 pakte de titel door te winnen van Oirschot Vooruit 9. Deze ploeg in eigen huis deed zijn sportieve plicht en verweerde zich heftig ondanks dat ze zelf geen belang meer had. Uiteindelijk werd het 0-2 voor LSV 4, dat aan één punt al voldoende had.