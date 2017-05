Live in Liempde: gastvrijheid ten top

,,De laatste keer dat een band uit Liverpool zijn debuut in Nederland maakte, pakte dat behoorlijk goed uit", grapt Arjan Terlouw. De Engelse rockers van Shamona trappen hun eerste Europese tour af in een Liempdse huiskamer tijdens de derde editie van Live in Liempde op zondag 25 juni. Of in een tuin, als de weersomstandigheden net zo tropisch uitvallen als vorig jaar. Tijdens het huiskamerfestival krijgen bezoekers vier verschillende optredens voorgeschoteld op evenzoveel locaties.

Tijdens de vorige editie waren de tweehonderd kaarten in een mum van tijd uitverkocht. De voorverkoop voor de derde aflevering start vrijdag 12 mei en ook dit keer zullen mensen die een kaartje willen bemachtigen snel moeten zijn, voorspelt de organisatie. Veel Liempdenaren komen op het festival af, maar ook podiumkunstliefhebbers uit andere windstreken azen op een ticket. ,,We richten ons niet alleen op bezoekers uit Liempde, maar ook op mensen van buitenaf. We vinden het een leuk om anderen iets van het dorp te laten zien", vertelt Judith Terlouw. Samen met Arjan, Trees van Nunen, Karin van den Broek en William van Houtum zet ze het evenement op touw.

GASTVRIJHEID

De organisatoren stellen tijdens het festival niet alleen vier verrassende artiesten voor aan het publiek. Vier bevlogen gidsen - Arnold van den Broek, Paul Saris, Harrie Raaimakers en Arthur Brands - die het dorp dóór en dóór kennen, lepelen allerlei wetenswaardigheden op tijdens de wandelingen van en naar de optredens. Trees: ,,Live in Liempde is gastvrijheid ten top. Mensen die hun huis ter beschikking stellen, vinden het echt een eer om mee te mogen doen."

De afgelopen tijd onthulde de organisatie artiesten en locaties op haar Facebookpagina. Alleen het laatste adres werd nog onder de pet gehouden. Dat blijkt de villa met de markante aanbouw met rieten kap te zijn van Jan en Conny Claassen aan de Boxtelseweg. Aan de overkant toveren ook Stan en Hannie Schoenmakers hun woning om tot podium. Peter en Martine van der Heijden stellen hun huis op de hoek van de Oude Dijk en de Sportlaan beschikbaar en Margo en Arthur Brands verwelkomen vier keer vijftig gasten aan de Dennendreef.

De Britse band Shamona uit Liverpool trapt zijn eerste Europese tournee af in het dorp. Bo Brocken treedt ook op. De Nederlandse muzikant zal zijn blueshart uitstorten over het publiek. Daarnaast zal illusionist Tim Slaats, die bekend werd met zijn deelname aan Holland's Got Talent en het Duitse Das Supertalent, het publiek vooral verwonderen. Voor de vrolijke noot is cabaretier én vertelkunstenaar Andries Tunru aangetrokken.

Live in Liempde vindt 25 juni vanaf 13.00 uur plaats. Dan gaan vier groepen vanuit restaurant Het Hof op pad. Er is een wandeling uitgestippeld van anderhalve kilometer, die ook over zandweggetjes voert. Op elk adres worden hapjes en drankjes van Liempdse ondernemers geserveerd, waarbij bakkerij Jos van Eijndhoven op één locatie de versnaperingen sponsort. Kaarten kosten 18,50 per persoon en zijn vrijdag 12 mei vanaf 19.00 uur te reserveren via liveinliempde@gmail.com. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Na afloop hebben deelnemers de optie om aan te schuiven voor een diner. Het Hof serveert vier street food-gerechtjes uit vier windstreken voor 14,50 euro. (Foto: Peter de Koning).