Lintje voor Leentje van den Dungen

Leentje van den Dungen- den Otter (80) uit Gemonde is vandaag, woensdag 26 april, in de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt de koninklijke onderscheiding voor haar inspanningen voor de Sint-Lambertuskerk in het dorp.

Al sinds 1986 is Van den Dungen actief. Ze maakt deel uit van de avondwakegroep en bezoekt familie van overledenen. Ook gaat ze als lector voor in avondwakes. Regelmatig fungeert ze als koster in de kerk. Daarnaast draagt ze sinds 1998 zorg voor alle voorbereidingen van de weekenddiensten. Sinds 2006 heeft ze nog meer taken op zich genomen: ze fleurt wekelijks samen met anderen de kerk op met bloemen, wast en strijkt de kleden en doet de herstelwerkzaamheden aan de priestergewaden. Ook maakt ze samen met andere vrijwilligers regelmatig de kerk schoon en poetst ze het koperwerk. Van den Dungen nam tevens jarenlang het voortouw bij het Driekoningenzingen.

De Gemondse maakt sinds 2012 ook deel uit van de projectgroep woningaanpassing. Ze was betrokken bij de totstandkoming van de folder met tips voor woningaanpassingen, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. (Foto: Gerard Schalkx).