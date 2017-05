Liempdse tuin decor voor beeldenexpositie

Liefst zestig beelden van amateurbeeldhouwers zijn zaterdag 20 en zondag 21 mei tussen 11.00 en 17.00 uur te zien tijdens een vrij toegankelijke expositie aan de Bergstraat 2 in Liempde. Het echtpaar Ellen en Kees van de Loo organiseert al jaren cursussen en wil graag de cursisten voor het voetlicht brengen.

Dat doen ze in en rondom het atelier bij hun woning. Beelden in de achtertuin, in het atelier, de serre en zelfs onder de carport: overal komen kunstwerken van onder meer speksteen, serpentijn, seleniet en albast - waarvan beelden in allerlei kleuren te bewonderen zijn - te staan. ,,We willen met de expositie onze passie voor de beeldhouwkunst laten zien. Zelf exposeren we regelmatig, maar nu zijn onze cursisten aan de beurt. Die maken zoveel moois, die verdienen een tentoonstelling", vertelt Kees.

Tijdens de expositie zullen verschillende amateurkunstenaars aanwezig zijn om te vertellen over hun werk. Ook zijn er demonstraties waarbij bezoekers kunnen zien hoe de beeldhouwers te werk gaan en welk gereedschap ze gebruiken. (Foto: Kees en Ellen van de Loo).