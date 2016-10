Liempdse 'mini - chefs' in finale Keukenbazen

Broccolisoep, hete bliksem met geglazuurde wortel en gestoofde runderlappen, smaakwater met kruiden en appelcrumble met een bolletje ijs. Met dit driegangenmenu werden Esmée van Heerebeek (12) en Irene van Oijen (10) gekozen tot Boxtelse winnaars van de wedstrijd Keukenbazen. Morgen, zaterdag 15 oktober, proberen de Liempdse tieners met deze gerechten de jury te imponeren om de beste Keukenbazen van Brabant te worden. Kok Raymond Verveer van restaurants De Deugniet en Tafel 25 in Boxtel helpt Esmée en Irene een handje...

Terwijl het vlees lag te sudderen in de jus en de gestampte aardappels uitdampten, bogen Irene en Esmée zich over de appelcrumble. De eerste stap: appels schillen. Op uitnodiging van kok Raymond kwamen de tieners maandag naar De Deugniet om in de professionele keuken te oefenen voor zaterdag: de Brabantse finale van het project Keukenbazen. Die dag staat Esmée en Irene een grote uitdaging te wachten: ze koken voor liefst twintig personen. ,,Dat hebben we vandaag vooral geoefend", legde Raymond uit.

Dat Esmée en Irene van koken en bakken houden, bleek wel. ,,Af en toe help ik mijn ouders. Als ik daar zin in heb, tenminste", lachte Irene. ,,Het leukste aan koken is toch wel dat je alles kunt proeven. Het is een beloning voor wat je hebt gemaakt", voegde Esmée toe. En wat ze dan het lekkerste eten vinden? ,,De drie P's: patat, pannenkoeken en pizza..."

De finale van Keukenbazen vindt zaterdag 15 oktober plaats in het Koning Willem I College aan de Vlijmenseweg in 's-Hertogenbosch. Achttien gemeenten selecteerden een groepje kinderen voor de eindstrijd.

FOTO BOVEN: Esmée van Heerebeek en Irene van Oijen oefenden maandag bij restaurant De Deugniet op de gerechten die ze tijdens de Keukenbazen-finale voorschotelen aan de jury. Het hoofdgerecht bestaat onder meer uit gestoofde runderlappen. Mmm... (Foto: Albert Stolwijk).