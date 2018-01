Liempdse jeugd ontmoet Woutertje

In Liempde wordt het nieuwe jaar ingeluid met een traditionele activiteit voor de jeugd: lampionoptocht Liemt-Al-Licht. Deelnemers verzamelen zich op zaterdag 6 januari om 17.00 uur rond de dorpspomp aan de Keefheuvel in Liempde. Stichting Algemeen Belang Liempde deelt gratis lampions uit aan de kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten én zij die jonger zijn. Terwijl het langzaamaan donker wordt, vertrekt de groep onder leiding van Willemke Tell naar het Raadhuisplein om Woutertje Kabouterje te begroeten.

De dappere dorpskabouter maakt voor de achttiende keer zijn opwachting. Vorig jaar werden de festiviteiten vanwege slechte weersomstandigheden afgelast. Aanvankelijk kwam Woutertje op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar om te kijken hoe het met de laatste Liempdenaartjes was. Zij waren in 1995, het laatste jaar van de zelfstandige gemeente Liempde, geboren en als zodanig nog als zogenaamde 'rasechte Liempdenaren' ingeschreven. Door de herinrichting van het centrum in Liempde is er meer ruimte om Woutertje Kaboutertje te ontvangen.

De lampionoptocht Liemt-Al-Licht voert door het met sfeervolle lichtjes en 'kribkes' versierde centrum. Onderweg ontmoeten de kinderen een paar sprookjesfiguren en een muzikale paddenstoel. Bewoners langs de route (Keefheuvel, Raadhuisplein, Oude Dijk, Heesterbos, Nieuwstraat, Schoolpad, Kloosterhof, Keefheuvel, Vlasspreistraat, Dorpsstraat, Broekegangske, dorpspomp) wordt vriendelijk gevraagd de zichtbare kerstversiering in ieder geval tot na de lampionoptocht te laten hangen of andere sfeerlichtjes neer te zetten.

Na terugkomst bij de dorpspomp in Liempde staat er een warme versnapering te wachten en kan weer afscheid genomen worden van de niet-pratende Woutertje Kaboutertje. (Archieffoto: Albert Stolwijk).