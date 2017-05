Liempdse dodenherdenking en het verhaal van Sint - Joris en de draak

Op de foto: Wilbert Swinkels (links) van Algemeen Belang Liempde en Bert van Ruremonde (rechts) legden namens de Liempdenaren de krans voor het oorlogsmonument in het Concordiapark.

De negen Liempdse oorlogslachtoffers werden afgelopen donderdag 4 mei herdacht. In het kader van de Liempdse dodenherdenking bracht gilde Sint-Antonius Abt voor het eerst dit jaar een vendelgroet als eerbetoon aan hen die vielen. ,,Iedere beweging beeldt iets uit en het geheel vertelt het verhaal van Sint-Joris en de draak", aldus Kees van Loon.

Voorafgaand aan de kranslegging leidde kapelaan Geoffrey de Jong een gebed ter nagedachtenis aan alle slachtoffers die vielen sinds de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Naast de woorden van de kapelaan droeg Wilbert Swinkels van Algemeen Belang Liempde een gedicht voor over de vrijheid van meningsuiting. Bert van Ruremonde van Dorpsberaad Liempde citeerde de Duitse predikant Martin Niemöller over de inactiviteit van de intellectuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. ,,Toen ze de Joden opsloten, heb ik gezwegen; ik was immers geen Jood.Toen ze mij kwamen halen was er niemand meer, die nog iets zeggen kon."

Na de gebedsviering liepen een enkele tientallen mensen naar het Concordiapark. Speciaal dit jaar was de vendelgroet die het Liempde gilde Sint-Antonius Abt voor het eerst bracht. ,,Eigenlijk is het een gebed, een soort eerbetoon aan iemand. In dit geval dus aan de slachtoffers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna", aldus koning Wynand Bressers.

Meer over de Liempdse dodenherdenking in de digitale krant van dinsdag 9 mei: http://www.brabantscentrum.nl/digitalekrant-dinsdag. En in de papieren donderdageditie van Brabants Centrum op 11 mei.