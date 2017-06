Liempdse cheque voor kinderziekenhuis in Memphis

Mede-eigenaresse Judith Terlouw van kinderdagverblijf 't Zonnetje in Liempde heeft deze week een cheque uitgereikt aan de Amerikaanse countryster Darius Rucker. De muzikant is ambassadeur van het St. Jude Children's Research Hospital in Memphis.

De cheque ter waarde van 1.181,14 dollar komt bij het bedrag dat Rucker al eerder bij elkaar speelde, onder meer tijdens benefietconcerten in Nashville. In het verleden haalde hij al ruim 800.000 dollar op ten bare van het kinderziekenhuis.

Terlouw ondernam met alle kinderen van 't Zonnetje meerdere activiteiten om geld in het laatje te brengen voor St. Jude Children's Research Hospital. Zo werden op initiatief van de drie broers Pim, Gijs en Cas cupcakes gebakken. De jongens vertelden daar enkele weken geleden over in de jeugdrubriek What's Up in Brabants Centrum.

Volgens Terlouw, die momenteel met echtgenoot Arjan een muzikale rondreis maakt door de Verenigde Staten en daarbij meerdere artiesten bezoekt, krijgen de kinderen van 't Zonnetje binnenkort een persoonlijk bedankje van het St. Jude Children's Research Hospital. (Foto: Arjan Terlouw).