Liempdse Barrière opent spoedig

Eigenlijk had hij in september al open willen gaan, maar de slechte staat van het gebouw gooide roet in het eten. Over een paar weken is het echter wél zover, dan opent Erwin Hiemstra de deuren van De Liempdse Barrière. Het restaurant aan rijksweg A2 heeft een stevige verbouwing ondergaan en is nu bijna klaar om toeristen, de lokale bevolking en mensen op doorreis te verwelkomen.

De Liempdse Barrière was tientallen jaren een begrip. Drie jaar geleden sloot het restaurant de deuren en was de toekomst ongewis. Tot Hiemstra zich meldde. ,,Ik heb me echt verkeken op de staat van het pand", vertelt Hiemstra eerlijk. ,,Ik wilde in de zomermaanden al een terras openen, maar dat was écht geen haalbare kaart. Er moest gewoonweg te veel gebeuren om De Liempdse Barrière weer in bedrijf te kunnen nemen."

De vergunningen zijn inmiddels aangevraagd en op 11 november verwacht Hiemstra definitief groen licht te krijgen. Kort daarna zal De Liempdse Barrière de deuren weer openen. Eerst gaat de achterste zaal open, een kleinere ruimte waar momenteel hard wordt gewerkt aan het maken van een bar. ,,Hier gaan we proefdraaien", licht Hiemstra toe. ,,We kunnen niet direct alles opengooien, daarvoor moet er nog teveel gebeuren."

,,De ligging is natuurlijk fantastisch", vindt de uitbater. ,,Midden in de natuur en toch direct aan de snelweg." Het doet een beetje denken aan de bekende grote stopplaatsen langs de Franse autoroute. En dat is niet zo verwonderlijk, want Hiemstra woont eigenlijk in Frankrijk. ,,Met De Liempdse Barrière wil ik een stukje Frankrijk realiseren aan de A2. Met gerechten uit de Franse keuken en een prachtig terras." (Foto: Peter de Koning).

Lees het volledige interview in Brabants Centrum van donderdag 27 oktober.