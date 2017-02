Liempds centrum nét op tijd klaar voor koldercorso

De vorstperiode in januari leek even een donkere schaduw te werpen over de Liempdse carnavalsoptocht. Door de lage temperaturen stonden de werkzaamheden rondom de herinrichting van het dorpshart op een laag pitje. Aannemingsbedrijf Van den Boomen uit Liempde zette echter álle zeilen bij om de planning te halen. Dat lukte. Morgen, vrijdag 24 februari, rondt de firma de reconstructie af, zodat zondag de leutstoet door de sfeervolle 'nieuwe' straten kan trekken.

Het centrum van Liempde was toe aan een opknapbeurt. Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) nam het heft in handen en lanceerde het project 'Liemt in Uitvoering'. Het burgerinitiatief werd met open armen ontvangen door de gemeente Boxtel. Sinds september wordt er door Van den Boomen, onder regie van SPPiLL, gewerkt aan de herinrichting. Het Liempdse dorpshart moest aantrekkelijker worden. Met de antiek ogende lantaarnpalen en de steentjes in waaierverband op het Raadhuisplein is dat alvast gelukt. Onder meer in de Keefheuvel en de Barrierweg werd de riolering vervangen. Daarnaast is het dorpshart opnieuw bestraat, waarbij óók gedacht is aan invaliden. Voor hen is een aparte strook aangelegd.

Lees een uitgebreid verhaal in de editie van Brabants Centrum van vandaag, donderdag 23 februari. (Foto: Albert Stolwijk).