Liempde maakt zich op voor Boeremèrt

Liempde maakt zich op voor de 44e Boeremèrt. In het heringerichte dorpscentrum wanen bezoekers zich op Tweede Paasdag terug in de eerste helft van de 20e eeuw. Compleet met demonstraties door wasvrouwen, een erfhuis waar inboedel wordt geveild en dorpswandelingen met komisch duo Lelle en Belle en heemkundevoorzitter Arnold van den Broek. In een tent op evenemententerrein D'n Tip klinkt doorlopend muziek.

Ook worden er diverse oude ambachten uitgeoefend als kaarsenmaken en vlasbewerken. Volksdansers treden op en er is een levende poppenkast. Ook het schooltje van Ot en Sien is er weer. Natuurlijk ontbreken de zelfgemaakte spekstruif en snert niet. En die zullen best smaken, want de weersvooruitzichten zijn niet ál te best...

De Boeremèrt duurt maandag 17 april van 10.00 tot 17.00 uur; de entreeprijs bedraagt vier euro voor bezoekers van 13 jaar en ouder. Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om met het openbaar vervoer naar de Boeremèrt te gaan. Vanaf 11.00 uur rijdt een huifwagen tussen NS-station Boxtel en het centrum van Liempde. Bekijk de Facebookpagina Boeremèrt Liemt of klik hier voor meer informatie. (Archieffoto: Gerard Schalkx).