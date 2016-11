Sinterklaas bezoekt Boxtel en Liempde

Op de foto: Sinterklaas wordt omstreeks 13.30 uur verwacht bij het oude raadhuis in Liempde. (Foto: Albert Stolwijk).

Sinterklaas is zaterdag veilig aangekomen in Maassluis. Een dag later brengt hij een bezoek aan Boxtel in Liempde. Om klokslag 12.30 uur zal Sinterklaas met alle pieten voet aan wal zetten nabij lunchroom Meneer van Dommelen aan de Prins Hendrikstraat in Boxtel. Een uur later wordt de goedheiligman bij het oude raadhuis in Liempde verwacht.

Nadat Sinterklaas is begroet, begeeft hij zich onder muzikale begeleiding naar de Markt. De route van de stoet, die wordt opgeluisterd door muziekpieten van de Red River Band, voert via de Rechterstraat en de Croonpassage richting Markt waar een groot podium is opgebouwd. Op de Markt is de officiële ontvangst van Sinterklaas en kunnen kinderen aansluiten voor een receptie.

In Liempde moet nog een klein probleempje worden opgelost. In het rechterachterwiel van de koets, het voertuig waarmee Sinterklaas in Liempde wordt vervoerd, zat vorig jaar een slag. Een aantal handige mannen zou dat probleem oplossen, maar tijdens het testrijden gaat het volledig mis. De hele koets ligt in de kreukels. Maar hoe komt Sinterklaas op 13 november dan naar het oude raadhuis in Liempde? De organisatie is druk bezig met het vinden van een oplossing. Zondag wordt duidelijk of het gelukt is...

Voorafgaand aan de intocht vindt van 12.00 tot 13.00 uur een gezinsactiviteit plaats in café 't Wapen van Liempde. Hier kan iedereen een knutselwerkje maken. Vervolgens vertrekt Algemeen Belang Liempde, die jaarlijks de organisatie van de Sint-intocht voor haar rekening neemt, onder begeleiding van fanfare Concordia naar de familie Michiels aan de Heidonk 11 om Sinterklaas op te halen. De goedheiligman arriveert omstreeks 13.30 uur bij het oude raadhuis.