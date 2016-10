Lezing over eerste Boxtelse tolweg

De magistraat van 's-Hertogenbosch gaf in 1740 opdracht voor de aanleg van een verharde steenweg tussen 's-Hertogenbosch en Luik. De Boxtelse heemkundige Ruud van Nooijen verzorgt zondag 16 oktober in museum MuBo een lezing over de geschiedenis van deze tolweg, die cruciaal was voor het groeiend handels- en goederenverkeer tussen de Zuidelijke Nederlanden en het prinsdom Luik.

Van Nooijen zal tijdens de lezing ingaan op de noodzaak van de steenweg en belooft een interessante inkijk te geven in de geschiedenis van die tijd en de belangen van Boxtel om de steenweg via de gemeente te laten lopen. Brabant fungeerde in de 17e en 18e eeuw tijd als doorvoergebied voor tal van goederen. Er was een groeiend handelsverkeer van en naar het zuiden en oosten van het land en dat vroeg om meer aandacht voor de kwaliteit van de wegen.

Vanwege de slechte wegen dreigde het prinsdom Luik om de verbinding met de Noordelijke Nederlanden om te leiden via Breda. Om dat te voorkomen besloot de magistraat van 's-Hertogenbosch in 1740 om met particulier geld een verharde tolweg naar het zuiden aan te leggen. Op maandag 26 april 1742 vond in 's-Hertogenbosch de eerste steenlegging plaats voor het traject binnen de stad tussen de Hinthamerstraat en de Vughterpoort.

Daarna volgen in rap tempo de volgende aanlegfasen via Boxtel, Valkenswaard, het Belgische Hasselt en Tongeren naar Luik. De lengte van de steenweg op Nederlands grondgebied bedraagt 52,6 kilometer.

De lezing start om 11.15 uur. De museumdeuren zijn geopend vanaf 10.45 uur. Tijdens de lezing is ook een koffie of thee pauze ingelast. De entreeprijs is voor volwassenen is 3,50 euro en voor kinderen van 12 jaar en ouder 2 euro. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis, mits onder begeleiding van een volwassene. Graag aanmelden op info@muboboxtel.nl of op 06-16 04 18 98. De entreeprijs is inclusief een bezoek aan de lopende wisselexpositie 'Wie is (de) BAeSs' over architectonische en stedenbouwkundige visies en ontwerpen van de Boxtelse leefomgeving. (Foto: collectie Heemkunde Boxtel).