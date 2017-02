Lezing in Liempde over edelherten

Het kan niemand ontgaan zijn: dit voorjaar keert het edelhert na twee eeuwen van afwezigheid terug in natuurgebied De Scheeken. Ellen Luijks van ARK Natuurontwikkeling verzorgt op donderdag 9 februari vanaf 20.00 uur een lezing in café 't Groene Woud aan de Kasterensestraat over deze 'koning van het woud'. De toegang is gratis.

Het Weerterbos tussen Soerendonk en Weert kent sinds tien jaar een eigen edelhertenpopulatie, ook binnen een afgesloten gebied. Deze dieren worden nauwlettend in de gaten gehouden. Luijks van ARK is sinds de start betrokken bij dit edelhertenproject. Nu traint ze vrijwilligers die excursies verzorgen in het hertenleefgebied en geeft ze veldlessen. De ervaringen in het Weerterbos hebben ten grondslag gelegen aan het uitzetten van edelherten in De Scheeken.

In de lezing komt onder meer aan bod wat voor gedrag de edelherten gaan vertonen als ze worden uitgezet, wat voor invloed ze hebben op de begroeiing en of wandelaars de dieren kunnen spotten. (Foto: Hans Lodewijk).