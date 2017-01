Lennisheuvel viert Driekoningen

Op de foto: Lieke, Fenne en Meindel gaan op pad als koningen in Lennisheuvel... (Foto: Peter de Koning).

TONNIE WESSELING

,,Driekoningen, Driekoningen geef mij een nieuwe hoed…", zongen de drie vriendinnen Lieke, Fenne en Meindel vrijdagmiddag in Lennisheuvel in een rondje rond de kerk.

De drie koningen van de Sint-Theresiaschool hadden een bijzondere missie want ze droegen een oud kerkblokje bij zich waar vele gulle gevers een bijdrage in konden doen bestemd voor een project in het dorp Mognori in Ghana. Een schooltje daar heeft dringend behoefte aan schoolmaterialen zoals schriften, potloden en kleurpotloden. Dit initiatief, met ieder jaar een ander doel, werd jaren geleden genomen door Leni Simons die lange tijd de kinderhobbyclub De Bezige Bijtjes in Lennisheuvel leidde.

Omdat deze koude, maar zonnige dag nog in de kerstvakantie viel, was de opkomst van kinderen in gemeenschapshuis De Orion niet groot. Zo'n tien kinderen gingen welgemoed op pad. Maar naast de gulle gaven werd er gelukkig ook nog snoep gegeven. Na afloop kwamen de kinderen weer bijeen in De Orion waar ze getrakteerd werden op pannenkoeken en warme chocolademelk.

Lees een uitgebreid verslag van het Driekoningen zingen in de digitale editie van Brabants Centrum (dinsdag 10 januari) en de reguliere krant die verschijnt op donderdag 12 januari.