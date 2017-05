Lekker sporten tijdens de Ramadan

Jezelf uitleven tijdens een voetbaltoernooi, op fitnessapparaten of gewoon films kijken en gamen tot in de late uurtjes tijdens de Ramadan. Jongeren en jongvolwassenen tussen de 14 en 30 jaar kunnen tijdens de vastenmaand van dinsdag 30 mei tot en met vrijdag 23 juni terecht in brede school De Wilgenbroek voor een activiteitenprogramma.

Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag opent de school tussen 23.00 en 03.00 uur de deuren voor de jeugd die tijdens de islamitische vastenmaand 's avonds en 's nachts graag hun energie kwijt willen. Het initiatief ligt bij stagiaires Soufiane Yousfi en Mohammed Kissami (beiden 21) van Buurtsport Boxtel.

ENERGIE KWIJT

Vorig jaar werd tijdens de Ramadan een samenscholingsverbod ingesteld voor het gebied rond de Turkse en Marokkaanse moskee op Hoogheem. Aanleiding was de geluidsoverlast die hangjongeren veroorzaakten. Soufiane en Mohammed wilden dit jaar daarom graag hun netwerk én kennis inzetten voor moslimjongeren in Boxtel. ,,De Ramadan is een gezellige tijd. Na zonsondergang eten we, bidden we en daarna zoeken we elkaar vaak op", vertelt Mohammed. Soufiane vult aan: ,,Ons ritme is dan heel anders dan dat van mensen die geen moslim zijn. We zijn dan allemaal tot heel laat wakker. Veel jongeren willen na de maaltijd graag naar buiten om wat energie kwijt te raken. Dat leidt onbewust soms tot overlast."

DEELNAME

Jongeren die graag willen meedoen, zijn welkom om tijdens de activiteiten binnen te lopen bij De Wilgenbroek aan de Dr. De Brouwerlaan. Degenen die deelnemen aan het voetbaltoernooi wordt gevraagd om van te voren een team van vijf jongeren te formeren. (Foto: Peter de Koning).